Pressemitteilung der DIC Asset AG:

DIC Asset erhöht nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2016 erneut die Dividende und gibt positiven Ausblick für 2017

- FFO mit 47 Millionen Euro am oberen Ende der Zielspanne

- Ankaufsvolumen im Fondsgeschäft mit 520 Millionen Euro deutlich übertroffen

- Verdreifachung der Erträge aus dem Immobilienmanagement

- Halbierung der Finanzierungskosten auf 1,7 Prozent

- Dividendenvorschlag mit 0,40 Euro je Aktie erneut erhöht (2015: 0,37 Euro)

- Prognose 2017: Steigerung des FFOs um bis zu 28 Prozent auf 57 bis 60 Millionen Euro

Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) veröffentlicht am heutigen Donnerstag den Geschäftsbericht 2016 und kann auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurück blicken. Die zu Anfang 2016 prognostizierten Ziele, die im Jahresverlauf in Teilbereichen bereits angehoben wurden, hat das Unternehmen wie geplant erreicht und sogar übertroffen. Darüber hinaus konnte mit der Refinanzierung des Commercial Portfolios Ende 2016 eine wichtige Grundlage für die zukünftige positive Entwicklung des Cashflows und des FFOs gelegt werden.

Mit 47 Millionen Euro (2015: 49 Millionen Euro) lag der FFO an der oberen Grenze der im September angehobenen Zielspanne von 46 bis 47 Millionen Euro. Der FFO je Aktie beläuft sich auf 0,69 Euro (Vorjahr: 0,72 Euro). Die Assets under Management stiegen auf 3,5 Milliarden Euro (31. Dezember 2015: 3,2 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis wird durch die Refinanzierung und damit einhergehende nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen einmalig mit -56,3 Millionen Euro belastet. Das bereinigte Konzernergebnis lag mit 26,9 Millionen Euro um 6,2 Millionen Euro über dem des Vorjahres, was insbesondere durch ein gestiegenes Verkaufsergebnis sowie gestiegene Managementerträge erzielt wurde. Die DIC hält an ihrer ...

