Die Aktie von Procter & Gamble hat zuletzt kräftig zugelegt. Laut Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, liegt das vor allem am Einstieg des Investors Trian. "Jetzt wird am Markt spekuliert, was er vorhat. Er wird sehr wahrscheinlich Druck auf das Managemnet ausüben", erklärt Deutsch. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin spricht Deutsch über Kraft Heinz, Walt Disney, Adidas, Puma und Vectron. Die komplette Sendung finden Sie hier.