Zürich (ots) - Bike World by SportXX



Die Migros baut ihre Fachkompetenz im Bereich Radsport weiter aus.

Mit der Lancierung von Bike World by SportXX erhält die Schweiz eine

neue Velo-Fachhandelskette mit der grössten Auswahl an Bikes und

Marken, mit umfassendem Textil- und Zubehörangebot, integrierter

Werkstatt und innovativen Test-Tools. Bike World eröffnet am 2. März

2017 den ersten Stand-alone-Fachhandelsshop in Volketswil. Zwei

weitere Eröffnungen folgen in Muri bei Bern und in Winterthur.



Mit Bike World eröffnet die Migros in der Schweiz eine

Velo-Fachhandelskette mit Verkaufsflächen zwischen 900 und 1200 m2.

Auf diesen Verkaufsflächen finden Bike-Begeisterte alles unter einem

Dach: 11 Top Bike-Marken (Trek, Scott, Giant, Flyer, Haibike, Ghost,

Tour de Suisse, Diamant, Creme, Radio und Puky) sowie die Eigenmarke

Crosswave, rund 450 Bikes aus allen Segmenten wie Mountainbikes,

City- und Trekkingbikes, E-Bikes, Rennvelos, BMX und Kinderbikes, ein

umfassendes Textil-, Zubehör- und Ersatzteilangebot sowie

verschiedene Analyse- und Testgeräte.



Als Fachhandelsformat zeichnet sich Bike World nicht nur durch

eine hohe Bike-Kompetenz, sondern auch durch höchste Service- und

Dienstleistungsqualität aus. Jeder Bike World Shop wird mit einer

grossen Velowerkstatt ausgestattet, in der Reparaturen und

individuelle Kundenwünsche vor Ort ausgeführt werden. Umfangreiche

Zusatzleistungen wie lebenslange Rahmengarantie, kostenloser

3-Monats-Service oder Heimlieferservice zählen ebenso dazu.



Die hochwertigen Materialien im Ladenbau, die emotionale

Inszenierung der Produkte mittels Bildwelten und Instore Screens

sorgen für eine optimale Kundenführung und ein einzigartiges

Einkaufserlebnis.



Professionelle Fachberatung



Bike World spricht von Freizeitsportlern bis hin zu ambitionierten

Bikern alle an, die auf der Suche nach einem hochwertigen Bike sind

und Wert auf eine fundierte Beratung und attraktive

Service-Leistungen legen. Bestandteil einer professionellen Beratung

sind auch Analyse-Geräte mit deren Hilfe beispielsweise der richtige

Sattel bestimmt werden kann, oder die Einbindung eines Body Scanners

von SmartFit zur Ermittlung der Körperergonomie und somit des

optimalen Bikes in der richtigen Rahmengrösse. Bike World Kunden

können Zubehörteile wie Sättel, Scheinwerfer, Pedalen oder

Lenkergriffe an speziellen Testtools miteinander vergleichen. Auf der

Teststrecke im Shop kann das Handling des Bikes gleich ausprobiert

werden.



Im Verkauf wie auch in der Velowerkstatt werden je nach

Filialgrösse 8 bis 10 Personen arbeiten, davon knapp die Hälfte in

der Velowerkstatt. Alle Mitarbeitenden zeichnen sich durch eine hohe

Beratungs- und Fachkompetenz aus. In der Werkstatt arbeiten

ausgebildete Velomechaniker. Regelmässige Fach- und

Praxisausbildungen stellen sicher, dass alle Mitarbeitenden stets auf

dem neusten Stand sind. Ausserdem bietet Bike World auch

Ausbildungsplätze für Velomechaniker an und investiert damit

nachhaltig in die Qualität ihrer Mitarbeitenden.



Ausbau von Bike World bis 2021



Die Migros hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren

das neue Fachhandelsformat Bike World in der ganzen Schweiz zu

etablieren. Noch dieses Jahr stehen zwei weitere Bike World

Eröffnungen bevor, die nächste in Muri bei Bern (23. März), gefolgt

von Winterthur (30. März).



Ab Herbst 2017 wird das Bike World Sortiment auch in einem

eigenständigen Online Shop verfügbar sein. Bis zu diesem Zeitpunkt

können Kunden auf www.bikeworld.ch Informationen über Bike World und

deren Standorte entnehmen. Ausserdem gibt es viel Interessantes rund

um das Thema Bike zu entdecken.



Einladung für Medienvertreter



Besichtigung der ersten Bike World Fachhandelsfiliale in

Volketswil ZH, Industriestrasse 22.



Am Donnerstag, den 2. März 2017 findet die offizielle Eröffnung

des ersten Bike World Shops in Volketswil statt.



Für alle Journalisten, die Bike World in Ruhe vor dem Eintreffen

der ersten Kunden besichtigen möchten, öffnen wir die Türen bereits

am



Mittwoch, 1. März 2017 von 9.30 bis 11.00 Uhr.



Interessierte Journalisten haben vor Ort die Möglichkeit, dem

Leiter SportXX, Roman A. Müller, sowie dem Filialleiter, Geremia

Mastronardi, Fragen zu stellen und erhalten eine Führung durch den

Shop.



Anmeldung bis Dienstag, 28. Februar 2017 an media@migros.ch oder

direkt an monika.weibel@mgb.ch.



Zürich, 23. Februar 2017



Links zu downloadbarem Bildmaterial:

http://media.migros.ch/images/2017/logo.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/bikeworld01.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/bikeworld02.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/bikeworld03.jpg



