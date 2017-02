Unten anbei bekommen Sie eine neue Ausgabe von unserem SI Video Talk mit folgenden Themen: - David, wir hatten unser letztes Interview im Oktober. Was hat sich seitdem beim Unternehmen getan? - Steigert dieses Investment auch die Kosten? - Das heißt, die Kosten pro Unze werden sinken! - Das heißt, 2018 wird die Produktion steigen? - Habt Ihr schon Guidelines für 2017? - Dh., es sind keine weiteren Finanzierungen geplant? - Es waren gerade mehrere Konferenzen - wie ist Dein Gefühl zum Markt? - Was gibt es sonst noch Neues? - Wann könnt Ihr die Produktion in Bralorne Gold beginnen? - Ich habe immer die Idee der Bralorne Mine gemocht, das ist einfach zu verstehen und vor allem logisch! ... Am Ende des Interviews finden sie eine kurze deutsche Zusammenfassung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...