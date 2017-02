Lauda-Königshofen - Continental-Aktie vor Ausbruch?! Chartanalyse Bis Dezember 2016 hinein befand sich die Aktie des Autozulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel von seinen Hochs aus 2015 bei 234,25 Euro auf ein Verlaufstief von 158,20 Euro und somit in den markanten Unterstützungsbereich aus 2014 zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

