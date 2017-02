FMW-Redaktion

Rocket Internet, zu deutsch Internet-Rakete, könnte bald zu einem Rohrkrepierer werden. Die im SDax notierten Aktien der von den Samwer-Brüdern geleiteten Firma, die sich an Start-Ups im Internet-Bereich beteiligt (Jumia, HelloFresh, Westwing, Global Fashion Group, Printvenue, Zencap, Home 24), bricht heute mit einem zweistelligen Minus ein und ist damit der große Verlierer heute am deutschen Aktienmarkt:

Grund dafür ist der Teilausstieg des schwedischen Großinvestors Kinnevik, eines Risikokapitalgebers. Gestern Abend hatte Kinnevik überraschenderweise angekündigt, seinen Anteil an dem Berliner Unternehmen von 13,2% auf 6,6% zu reduzieren. Kennevik hatte gestern dazu die Bank of Amerika Merrill Lynch beauftragt, elf Millionen Aktien auf den Markt zu werfen für einen Preis zwischen 19 und 20 Euro, also ca. 10% unter dem gestrigen Xetra-Schlusskurs. ...

