Von Christine Benders-Rüger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank will 2017 bei ihrem Strategieprogramm namens Aareal 2020 die Transformation beschleunigen. Im Bereich Strukturierte Immobilienfinanzierung (RSF) liege in diesem Jahr der Fokus auf attraktiven Märkten wie den USA, diese sollen weiter ausgebaut werden, sagte Aareal-CEO Hermann J. Merkens auf der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in Frankfurt. Zudem sollen die Syndizierungsaktivitäten sowie die Investorenbasis und Produktpalette weiter ausgeweitet werden. Im Bereich Consulting/Dienstleistungen sieht der Manager in diesem Jahr den Fokus unter anderem auf dem Ausbau der digitalen Lösungen. Zudem strebt die Bank intensivierte Kooperationen, insbesondere mit Start-ups an. Die Aareal Bank baut derzeit das Dienstleistungsgeschäft aus, damit das Geschäft künftig weniger unter den Niedrigzinsen leidet.

Daneben konzentriert sich die Bank auf die weitere Optimierung ihrer Prozesse und Strukturen, nachdem in den vorangegangenen Jahren die Integration der beiden großen Zukäufe im Fokus der internen Maßnahmen gestanden habe, sagte Merkens weiter. Zur Entwicklung im Neugeschäft sagte er, dieses dürfte im ersten Quartal 2017 über dem Vorjahr liegen. Für das Gesamtjahr sieht die Aareal Bank das Neugeschäft in einer Bandbreite von 7 bis 8 Milliarden Euro nach 9,2 Milliarden Euro im Vorjahr 2016.

February 23, 2017 06:41 ET (11:41 GMT)

