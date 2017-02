PARIS, NEW YORK, LONDON, AMSTERDAM und PUNE, Indien, 23. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synechron, ein globaler Beratungs- und Technologiedienstleister für die Finanzbranche, hat ein Partnerschaftsabkommen mit Bankdata unterzeichnet, einem dänischen IT-Service-Unternehmen, das IT-Lösungen für elf lokale Banken anbietet. Synechron wurde als Systemintegrator für die Implementierung von Murex 3.1 für die Bereiche Front-to-Back-Office, Accounting und Risk in allen Assetklassen für das Projekt KaMP (Kapitalmarktprogramm) ausgewählt.

Bemerkenswert dabei ist, dass dieses einzigartige Programm die erste Murex-Implementierung als Utility darstellt. Es wurde in mehrere Phasen unterteilt. Die erste Phase begann im November 2015 mit Devisenoptionen im Front-Office. Das Projekt wird voraussichtlich vier Jahre dauern und in den Jahren 2017 und 2018 rund hundert Experten von Bankdata, Murex und Synechron einbeziehen.

Die Handhabung der Bankentrennung innerhalb einer einzigen Murex-Instanz wird eine der größeren Herausforderungen sein.

"Synechron ist zertifizierter Murex-Partner, wodurch wir Zugang zu umfangreichem Fachwissen über Murex-Methoden und Best Practices erhalten. Diese Kenntnisse sind in Dänemark nicht zu bekommen", erläutert Jesper Glogauer, Vice President of Capital Markets bei Bankdata.

Von der Projektdefinition zur Anwenderschulung

Die ersten fünfzehn Murex-Berater von Synechron, die ihre Arbeit bei Bankdata am Hauptsitz des Unternehmens im dänischen Fredericia aufnahmen, integrierten die Definition und das Design für Phase II für die Bereiche Front-to-Back-Office-Derivate und Accounting in das Programm. Sie werden außerdem am Programm-Management, der Planung, der Architektur, der Integration und dem Aufbau des Support-Teams mitarbeiten.

Bankdata kann auch auf die Dienste der Murex-Teams im europäischen Zentrum von Synechron in Serbien zurückgreifen.

Zusätzlich wird Synechron eine wichtige Rolle bei der Schulung von Bankdata-Mitarbeitern einnehmen und insbesondere Fähigkeiten und Kenntnisse zum KaMP-Programm und Murex vermitteln.

Strategisch und kulturell passend

Synechron wurde im Sommer 2016 unter vier Unternehmen im Rahmen einer Ausschreibung ausgewählt.

"Wir sind sehr erfreut darüber, an diesem ehrgeizigen und innovativen KaMP-Programm von Bankdata mit Unterstützung unseres Partners Murex teilnehmen zu können. Dieses Projekt bündelt das Wissen, das wir in den letzten Jahren in Bezug auf die Integration einer Finanz-IT-Lösung aufgebaut haben", sagte Pascal Rellier, Managing Director bei Synechron.

Eine der Stärken von Synechron ist - neben dem Status als Murex Alliance Partner - das Murex Center of Excellence des Unternehmens, das 2015 gegründet wurde. Es verfügt derzeit über mehr als 150 Murex-Experten aus der ganzen Welt und führt im Rahmen der Murex Academy mit Train-The-Trainer--zertifizierten Beratern Inhouse-Schulungen durch.

Dank der Expertise des Center of Excellence wird Synechron Bankdata erheblich beim Aufbau eines hauseigenen Murex-Kompetenzzentrums unterstützen können.

Überdies hat Bankdata in Synechron sein kulturelles Pendant gefunden: "Zu den Grundwerten von Bankdata gehört es, Mitarbeiter ganzheitlich zu sehen. Wir spürten, dass sich Synechron um den Alltag seiner Berater in Fredericia sorgte. Wir werden uns darum kümmern, dass sich unsere internationalen Berater hier wohlfühlen, auch wenn die ,Flitterwochen' vorbei sind", fügte Jesper Glogauer hinzu.

Über Bankdata

Bankdata wurde 1966 gegründet und hat über 650 Mitarbeiter. Das Unternehmen entwickelt und betreibt die Informationssysteme von 11 dänischen Banken, darunter die Jyske Bank und die Sydbank (die dritt- bzw. viertgrößte Bank Dänemarks). Bankdata hat seinen Hauptsitz in Fredericia, verfügt aber auch über Entwicklungszentren in Them, Silkeborg und Indien.

Über Synechron

Synechron ist ein globales Consulting- und Technologie-Unternehmen, das innovative Lösungen für Finanzdienstleister auf drei Kerngebieten liefert: Digitalisierung, Unternehmensberatung und Technologie. Das in New York ansässige Unternehmen verfügt über 18 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Über 7.000 Mitarbeiter generieren einen Jahresumsatz von über 405 Mio. US-Dollar. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie auf der Website (http://www.synechron.com/) oder in der LinkedIn (http://bit.ly/1Nl8L3M)-Community.

