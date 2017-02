Lieber Leser,

der Nikkei-Index hat seinen Ausbruchsversuch aus der Konsolidierung in der vergangenen Woche nicht abschließen können und fiel mit einem zunächst weiter steigenden japanischen Yen wieder zurück. In dieser Woche bleibt das Währungspaar USDJPY allerdings weitestgehend stabil, der japanische Yen wertet also gegen den US-Dollar ab. Das und einige gar nicht so schlecht ausgefallene Konjunktur-Daten haben den Nikkei-Index erneut in Richtung oberer Begrenzung der Konsolidierungszone ...

