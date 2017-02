Wallisellen (ots) - Das Finanzwissen und die Fähigkeit, kluge

finanzielle Entscheidungen zu treffen, haben sich bei den Europäern

in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich verbessert - trotz

Finanzkrise und rekordtiefen Zinsen. Das zeigt eine umfangreiche, von

der Allianz in zehn Ländern Europas durchgeführte Studie. Die Schweiz

rangiert zwar auf Platz 3, offenbart aber auch grosse Lücken vor

allem im Wissen um Risiken. Am anderen Ende der Skala finden sich vor

allem die südeuropäischen Länder.



Fast täglich treffen wir finanzielle Entscheidungen - sei es nun

beim Einkauf im Supermarkt, bei der Wahl der richtigen Hypothek oder

beim Sparverhalten. Viele Finanzgeschäfte erledigen wir mittlerweile

sogar mit wenigen Klicks rund um die Uhr auf dem Tablet oder dem

Smartphone. Die Auswahl an Finanzprodukten ist mittlerweile

riesengross, gleichzeitig aber auch das Risiko. Auf der Basis einer

guten finanziellen Grundbildung lassen sich viele Entscheidungen

leichter und erfolgreicher treffen. Wieviel Geld erhalte ich nach 5

Jahren, wenn ich 100 Franken mit einer jährlichen Verzinsung von 2

Prozent anlege? Und wenn die Verzinsung 1 Prozent beträgt und die

Inflationsrate 2 Prozent? Ist der Kauf von Aktien eines einzelnen

Unternehmens eine bessere Anlage als die in einen breiter gestreuten

Aktienfonds? Fragen zum Finanzwissen wie diese standen im Mittelpunkt

der internationalen Allianz Studie "When will the Penny Drop: Money,

financial literacy and risk in the digital age" (Wann fällt der

Groschen: Geld, finanzielle Grundbildung und die Risiken im digitalen

Zeitalter), für die in zehn europäischen Ländern jeweils rund 1'000

Personen befragt wurden. In Österreich, Deutschland und der Schweiz

ist das Wissen um Finanzen und Risiken noch am grössten. Frankreich,

Portugal und Italien schneiden in Sachen finanzielle Grundbildung

hingegen am schlechtesten ab, fand die Allianz Studie heraus.



Wenig Wissen über Finanzen und Risiken



Die Professorin Annamaria Lusardi, wissenschaftliche Leiterin des

Global Financial Literacy Excellence Center an der George Washington

University, meint dazu: "Es gibt nur wenige aktuelle Studien, die

einen Vergleich der europäischen Länder im Hinblick auf finanzielle

Grundbildung zulassen. Daher freut es mich, an einer Studie mitwirken

zu können, die nicht nur eine umfassende Messung der finanziellen

Grundbildung, einschliesslich des Wissens über Risiken und

risikobezogene Konzepte beinhaltet. Sie stellt zudem eine Verbindung

zwischen finanzieller Allgemeinbildung und den entsprechenden

Entscheidungen her."



Die Umfrage zeigt zudem, dass die Europäer trotz der stärkeren

Verankerung von Finanzthemen in den Medien und im Alltag nach der

Finanzkrise bedenklich wenig über Finanzen und Risiken wissen. Der

Anteil richtiger Antworten zu finanziellen Grundfragen entsprach in

etwa den Ergebnissen ähnlicher, zehn Jahre älterer Studien. In allen

Ländern wurde deutlich, dass risikobezogene Konzepte am schwierigsten

greifbar sind. Durchschnittlich beantwortete nur die Hälfte der

Teilnehmer diese Fragen richtig. Zwischen den Ländern gab es jedoch

viele Unterschiede. Am wenigsten verstanden die Befragten, was

Risikostreuung bedeutet, obwohl dieses Konzept den meisten aus der

Redewendung "Setze nicht alles auf eine Karte" bekannt sein dürfte.



Mangelndes Finanzwissen auch in der Schweiz



Der Studie zufolge reiht sich die Schweiz hinter Österreich und

Deutschland auf dem dritten Platz ein, was finanzielles und

risikobezogenes Wissen angeht. Etwa 60 Prozent der Schweizer

Umfrageteilnehmer beantworteten alle grundlegenden Finanzfragen zu

Themenbereichen wie Inflation, Zinsen oder Vorsorgelücken richtig.

Dennoch ist es Besorgnis erregend, dass nicht einmal jeder fünfte

Schweizer umfassend über die Risiken informiert ist und die

diesbezüglichen Fragen richtig beantworten konnte. So verstanden nur

etwa 17 Prozent der Befragten das Prinzip von Risiko richtig -

beispielsweise bei der Diversifikation von Finanzanlagen.



"Rekordtiefe Zinsen, volatile Finanzmärkte, demographischer Wandel

- dieses Umfeld macht das Sparen nicht einfach. Umso wichtiger ist

es, sich intensiv mit Finanzfragen auseinanderzusetzen, um keine

falschen Entscheidungen zu treffen. Dabei ist jeder Einzelne gefragt,

denn das Sicherheitsbedürfnis ist individuell. Wie lange ist mein

Anlagehorizont, was für ein Risikotyp bin ich, stehen Einnahmen und

Ausgaben in einem vernünftigen Verhältnis? Finanzielles Grundwissen

ist zentral, um diese Zusammenhänge zu verstehen und für sich

persönlich die richtigen Antworten zu finden", betont Gregor Huber,

Leiter Investment Management der Allianz Suisse. Er führt ein

weiteres Beispiel aus der Studie an: Auf die Frage, wie gespartes

Geld für zwei Jahre angelegt werden soll, um die dann geplante

Hochzeit zu finanzieren, hat jeder Vierte geantwortet, dass ein

Rohstoff-Fonds mit einer prognostizierten Rendite von 7% das

geeignetste Finanzinstrument wäre. "Hier lassen sich die Befragten

von den Ertragsaussichten blenden, ohne die Risiken adäquat

einschätzen zu können", merkt Huber an. "Idealerweise beginnt die

Finanzbildung bereits in der Schule, um im späteren Leben bei

wichtigen Finanzentscheiden gut vorbereitet zu sein."



Zur Studie



Die Allianz hat die Umfrage im November 2016 unter je rund 1.000

Teilnehmern aus Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland,

Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien, der Schweiz und dem

Vereinigten Königreich durchgeführt.



Hinweis: Die vollständige, englischsprachige Studie finden Sie

unter http://ots.ch/aKx1S



