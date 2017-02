Der Goldpreis hat noch nicht einmal den nächsthöheren Gang eingelegt, da ist der kanadische Minen-Riese Barrick Gold (ISIN CA0679011084) schon über eine wichtige Hürde gesprungen. Das ist ein hochspannendes Szenario, denn was, wenn der Goldpreis jetzt auch noch über seine kurzfristigen Widerstände laufen sollte? Dann könnte bei dieser Aktie allerhand geboten sein.

Gut entwickelt hatte sich Barrick Gold seit Ende Dezember ohnehin. Vorsichtig formuliert, denn eine Rallye von in der Spitze 50 Prozent binnen zwei Monaten ist ja nun wirklich nicht von Pappe. Doch Anfang Februar war in der Widerstandszone zwischen 18,95 und 19,53 Euro Schluss. Was nicht wundern durfte, immerhin war auch die Aufwärtsbewegung des Goldpreises, dem entscheidenden Leitstrahl der Gewinnentwicklung des Minenkonzerns, zunächst gestoppt worden. ...

