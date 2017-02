Der Modekonzern Gerry Weber (ISIN: DE0003304101) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2015/16 eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro ausbezahlen. Die Ausschüttung wird damit im Vergleich zum Vorjahr (0,40 Euro) um 37,5 Prozent gekürzt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 2,40 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. April 2017 statt. Der Konzernumsatz betrug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...