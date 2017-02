Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel für die Aktie des Baustoffherstellers Wienerberger von 15,00 auf 18,00 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum bestätigten die Experten mit "Hold".

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erfüllte Wienberger den eigenen Unternehmensausblick und auch die Prognose für das Jahr 2017 mit einem anvisierten EBITDA von 415 Mio. Euro erscheint realistisch, schreibt Kepler-Experte Stephan Trubrich in seiner aktuellen Einschätzung. Aktuell sieht der Analyst die Wienerberger-Anteilsscheine als fair bewertet.

Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2017 bis 2019 lauten von Kepler auf 1,13 Euro, 1,27 Euro und 1,39 Euro. Als Dividendenausschüttungen pro Aktie werden 0,30 Euro (2017) bzw. 0,35 Euro (2018) und 0,37 Euro (2019) gesehen.

Am Donnerstagnachmittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit einem klaren Plus von 2,27 Prozent bei 18,715 Euro.

