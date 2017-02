Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 80 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Bei dem Plan, den Lebensmittelkonzern durch eine vereinfachte Konzernstruktur schneller und reaktionsfähiger zu machen, fehle es derzeit an Details, schrieb Analyst Alex Smith in einer Studie vom Donnerstag. Anpassungen an seinen Schätzungen führten zwar zu einem etwas niedrigeren Kursziel. Grundsätzlich sei das Vorhaben aber ein Schritt in die richtige Richtung./tih

ISIN: CH0038863350