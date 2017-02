Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst David Prescott analysierte in einer Branchenstudie vom Donnerstag die aktuelle Situation bei Wohnimmobilien in Berlin. Sein Fazit: Der Optimismus von Investoren gehe in der deutschen Hauptstadt mittlerweile zu weit. Als bevorzugten Wert bezeichnete der Experte die Vonovia-Aktie./tih/la

