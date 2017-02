NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die neue Dividendenpolitik von RWE dürfte dem Energiekonzern nach Einschätzung der US-Investmentbank Merrill Lynch nicht gut bekommen. Die Aktien könnten zur "Wertfalle" für die Anleger werden, warnte Analyst Peter Bisztyga in einer Studie vom Donnerstag.

Daher strich der Experte seine Kaufempfehlung. Mit seinem neuen Votum "Neutral" geht er nun davon aus, dass die Aktie innerhalb von 12 Monaten maximal eine leicht positive Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende nahe Null abwirft. Das Kursziel senkte er von 16,00 auf 14,90 Euro, liegt damit aber noch fast 12 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Der Dividendenverzicht für 2016 und die Gewinnausschüttung von 0,50 Euro je Aktie für 2017 als Untergrenze für die Folgejahre deutet für Bisztyga zwar auf eine umsichtige Finanzstrategie hin. Doch seine optimistische Einschätzung der Papiere sei davon ausgegangen, dass eine aggressive Ausschüttungspolitik helfen könnte, den Bewertungsrückstand gegenüber den Anteilsscheinen der Ökostrom-Tochter Innogy zu schließen.

Die ab 2017 geplanten Dividenden-Untergrenze sei zwar höher als vom Markt erwartet, so Bisztyga weiter. Sie resultiere aber in einer deutlich niedrigeren Dividendenrendite, als sie die Innogy-Aktie biete. Damit hätten die Anleger keinen Grund, die Titel des Mutterkonzerns zu kaufen.

Zudem bezweifelt der Experte, dass RWE-Aktionäre künftig auf eine höhere Gewinnbeteiligung hoffen können. Die Dividende dürfte frühestens 2019 über der Untergrenze von 0,50 Euro liegen. Die Aussichten für die Folgejahre seien ungewiss.

Ein deutliches Dividendenwachstum setze sinkende Restrukturierungskosten voraus. Allerdings habe RWE bereits angekündigt, dass diese in naher Zukunft recht hoch ausfallen dürften. Analyst Bisztyga rechnet mit jährlich 200 bis 300 Millionen Euro - dazu kämen jährlich bis zu 450 Millionen Euro für Rückstellungen.

Zumindest könnte ein Sieg im Rechtsstreit um die Atomsteuer RWE bis zu knapp 2 Milliarden Euro einbringen. Allerdings werde dies bereits in der zuletzt guten Kursentwicklung der Aktie teilweise eingepreist, betonte der Experte.

Bei der Kapitalmarktveranstaltung der Düsseldorfer Ende März sollten Kosteneinsparungen, der Umgang mit den vorhandenen Barmitteln und ein Wachstum in ausgewählten Bereichen im Fokus stehen. Das werde für die Anteilseigner aber kaum eine Rolle spielen, so lange dies alles sich nicht in steigenden Dividenden bemerkbar mache./gl/jkr/zb

