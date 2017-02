Im dritten Anlauf hat es jetzt geklappt: Die markante Widerstandszone bei 51,30/52,00 Euro bei MorphoSys (ISIN DE0006632003) ist durchbrochen. Bemerkenswert, dass das ohne Schützenhilfe guter Quartalszahlen gelang, denn die stehen erst in zwei Wochen an. Bemerkenswert zudem, dass der Ausbruch bereits bestätigt wurde, in dem die Aktie am Mittwoch einen Rücksetzer vollzog und heute schon wieder anzieht. Die Frage stellt sich: Was wäre da nach oben drin?

Wie Sie die Überflieger von morgen finden, zeigen wir Ihnen in unserem soeben erschienenen Exklusiv-Report ...

Den vollständigen Artikel lesen ...