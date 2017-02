Audi-Chef Rupert Stadler steht Insidern zufolge trotz interner Kritik an der Aufarbeitung der Dieselkrise nicht unmittelbar vor einer Abberufung. "Stadler wird auch am kommenden Montag Audi-Chef sein", sagte eine mit den Beratungen im Aufsichtsrat vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine weitere Person mit Kenntnis der...

Den vollständigen Artikel lesen ...