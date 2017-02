Fernheizwerk Neukölln AG:

DGAP-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Dividende Fernheizwerk Neukölln AG:

23.02.2017 / 15:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT WKN: 576 790 ISIN: DE0005767909

Ad-Hoc-Meldung gemäß Artikel 17 MAR,

übermittelt an die Medien am 23. Februar 2017 um 15.15 Uhr __________________________________________________________________________ ________________________

Gewinnverwendung und Dividende für das Geschäftsjahr 2016

Der Vorstand der Fernheizwerk Neukölln AG hat heute auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 beschlossen, dem Aufsichtsrat die Anhebung der Dividende für das Geschäftsjahr 2016 um 10,3 % von 1,45 EUR/Aktie (Dividende 2015 und weiter zurückliegende Jahre) auf 1,60 EUR/Aktie vorzuschlagen.

Nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses und vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat, soll der Hauptversammlung die entsprechende Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 3,68 Mio. EUR zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Berlin, den 23. Februar 2017

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT Der Vorstand Weigandufer 49 - 12059 Berlin

23.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fernheizwerk Neukölln AG Weigandufer 49 12059 Berlin Deutschland Telefon: +49-(0)30-688-9040 Fax: +49-(0)30-681-2050 E-Mail: info@fhw-neukoelln.de Internet: www.fhw-neukoelln.de ISIN: DE0005767909 WKN: 576790

Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Stuttgart; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

547265 23.02.2017 CET/CEST

ISIN DE0005767909

AXC0269 2017-02-23/15:51