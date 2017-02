Nachdem einige Medien über die möglichen Klassenzimmer-Spitzeleien in NRW berichteten, fordern die Behörden nun Klarheit. Eine Stellungnahme der türkischen Generalkonsulate in Düsseldorf und Essen lässt auf sich warten.

Berichte über Klassenzimmer-Spitzeleien in türkischem Auftrag haben die Landesregierung und Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen alarmiert. Nach Erkenntnissen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) haben türkische Konsulate bei "Informationsveranstaltungen" türkischstämmige Lehrer und Eltern angestiftet, kritische Lehrer zu melden. Zuerst hatte die "Heilbronner Stimme" vorige Woche über entsprechende Hinweise berichtet, am Donnerstag dann auch "Spiegel Online".

Das Düsseldorfer Schulministerium habe die Justiz und die Sicherheitsbehörden bereits informiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...