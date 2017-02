Henkel stemmt die zweitteuerste Übernahme der Firmengeschichte, die sich in der Bilanz kaum bemerkbar macht. Für Anleger winken steigende Dividenden. Einige steigen vorher aus, um Kursgewinne mitzunehmen. Eine Analyse.

Rekordstand bei Umsatz und Gewinn je Aktie, höchste Dividende der Unternehmensgeschichte: Die Zahlen des Dax-Konzerns Henkel für 2016 belegen, dass der Konsumgüterriese auch unter seinem neuen Chef Hans Van Bylen weiter auf einem anlegerfreundlichen Kurs ist.

Seit Sommer vergangenen Jahres geht auch die zweitteuerste Übernahme in der Konzerngeschichte geräuschlos vonstatten. Denn Henkel will sein US-Geschäft mit einer milliardenschweren Übernahme stärken. Für 3,2 Milliarden Euro kaufen die Düsseldorfer The Sun Products Corporation, der Hersteller von Waschmittelmarken wie All, Snuggle und Sun. Obwohl das Ergebnis des US-Konzerns ...

