Der Medizinkonzern Fresenius hat am Mittwoch erstklassige Zahlen und einen starken Ausblick für die kommenden Jahre vorgelegt. Auch das Gros der Analysten zeigte sich zufrieden. Die Privatbank Berenberg beispielsweise hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 77,25 Euro belassen. Die ordentlichen Kennziffern hätten die hohen Erwartungen getroffen, so Analyst Tom Jones. Auch der Ausblick des Medizinkonzerns auf 2017 sei weitgehend "in line" ausgefallen.

