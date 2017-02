Nathalie Kronenberg übernimmt die Leitung des Key Account Managements für das weltweite B2B-Geschäft bei Europas größtem Online-Reifenhändler Delticom.

Zu ihren Aufgaben gehören der produktübergreifende Ausbau des Europa-Handels sowie die Ausdehnung des Geschäfts auf Amerika und die Region Asien/Pazifik.

Geplant: Ganzheitlicher Ansatz bei der Erweiterung des Key Account Geschäfts und verbesserte Digitalisierung im Mengengeschäft.

Verstärkung für den Bereich Geschäftskunden bei Europas größtem Online-Reifenhändler Delticom: Seit Januar 2017 verantwortet Nathalie Kronenberg das Key Account Management B2B des börsennotierten Unternehmens mit Sitz in Hannover. Von dort aus wird die 38-Jährige das weltweite Schlüsselkunden-Geschäft leiten und strategisch weiterentwickeln. Neben dem Ausbau des Europa-Handels gehört es unter anderem zu Kronenbergs Aufgaben, produktübergreifend das Geschäft auf Amerika und die Region Asien/Pazifik auszudehnen sowie die Digitalisierung im Mengengeschäft weiter voranzutreiben. Delticom betreibt Onlineshops für Geschäftskunden bereits in vielen europäischen Ländern und darüber hinaus, in Deutschland zum Beispiel Autoreifenonline.de oder Flotten24.de.

"Mit Nathalie Kronenberg haben wir eine ausgezeichnet vernetzte Expertin an Bord, die uns insbesondere bei der weiteren Internationalisierung und Digitalisierung des Mengengeschäfts eine wertvolle Unterstützerin sein wird", freut sich Andreas Faulstich, Leiter B2B bei Delticom. "Aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz und menschlichen Qualitäten bin ich mir sicher, dass sie unser weltweites B2B-Geschäft noch weiter voranbringen und insbesondere unseren Schlüsselkunden eine hilfreiche Partnerin sein wird." Seit 2004 in Reifenhandel und -industrie tätig, verfügt die Diplom-Ökonomin über große Branchenerfahrung aus leitenden Funktionen in Einkauf und internationalem Großhandel, unter anderem mit Schwerpunkt Asien.

"Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen. Gemeinsam mit Delticoms Team B2B will ich auf den vorhandenen Stärken aufbauen und das Schlüsselkundengeschäft auch strategisch weiterentwickeln und gestalten. Mit den B2B Services hat Delticom bereits einen erfolgreichen Weg eingeschlagen. Nun gilt es, dieses partnerschaftliche Handelsmodell konsequent zu optimieren und auszubauen, etwa durch neue Liefermodelle", sagt Nathalie Kronenberg. Von der geplanten Erweiterung des Key Account Geschäfts sollen laut Kronenberg alle Seiten profitieren: "Ich strebe einen ganzheitlichen Ansatz an, der unseren Schlüsselkunden ermöglicht, sich sowohl zu Partnern im Mengengeschäft, im Retail-Bereich oder auch zu E-Commerce-Lieferanten zu entwickeln."

Unternehmensprofil:

Delticom ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Autozubehör. Gegründet im Jahr 1999 betreibt das Unternehmen aus Hannover heute in 41 Ländern mehr als 300 Onlineshops und Webseiten, darunter ReifenDirekt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zur Delticom-Gruppe gehören auch die Shops von Tirendo. Die breite Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden umfasst mehr als 100 Marken und über 25.000 Modelle von Reifen für Pkw, Motorräder, Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse sowie Kompletträder.

Kunden genießen alle Vorteile des modernen E-Commerce: einfaches Bestellen von zu Hause, hohe Lieferfähigkeit und nicht zuletzt attraktive Preise. Die Lieferung erfolgt in durchschnittlich zwei Werktagen nach Hause oder an jede andere Wunschadresse. Alternativ können Kunden ihre Reifen zu einem der weltweit über 44.000 Servicepartner liefern lassen (allein 9.600 in Deutschland), die professionell und kostengünstig die Reifen am Kundenfahrzeug montieren. Über 300.000 Kfz-Neuteile, darunter Motorenöle, Autoersatzteile und Autozubehör runden das Produktangebot ab.

Im Bereich eFood ist Delticom AG führend bei automatisierten Logistikprozessen und bietet ein umfassendes Sortiment an Lebensmitteln an: Allein im Gourmet-Onlinesupermarkt Gourmondo.de sind 17.000 Artikel erhältlich.

Im Internet unter: www.delti.com

