FMW-Redaktion

Wer als Bär am Markt unterwegs ist, muss heute aufpassen: heute 16.30Uhr deutscher Zeit kommt es zu einem Treffen Donald Trumps mit zahlreichen CEOs großer amerikanischer Unternehmen. Und wie wir uns erinnern: bei den letzten Treffen mit Airline-CEOs und mit den CEOs von US-Einzehlhändlern sorgten die Äusserungen von Trump für Rallys an den US-Aktienmärkten. Es besteht also aus Bären-Sicht die Gefahr von noch mehr "heißer Luft mit vielen Adjektiven", wie ein US-Analyst spöttisch die vagen Ankündigungen Trumps von "phänomenalen Steuersenkungen" etc. kommentiert hat.

Das Treffen heute soll eine Art Brainstorming liefern mit dem Zweck, neue Ideen zu entwickeln zur Schaffung neuer Industrie-Jobs ("to meet Trump's campaign promise of creating new manufacturing jobs in America".) - anschließende Jubelmeldungen durch Trump oder Teilnehmer des Treffens sind gewissermaßen vorprogrammiert!

Und die Teilnehmer-Liste ist sehr prominent - vor allem, weil Ivanka Trump, die Tochter Donalds anwesend ist (kleiner Scherz..). Hier laut der amerikanischen Website Axios, das die Teinehmerliste eingesehen hat, die Teilnehmer (neben den CEOs der designierte Handelsminister Wilbur Roos, dazu "Death by China"-Autor und Wirtschaftsberater Peter Navarro ...

