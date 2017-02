Barcelona (ots/PRNewswire) - Meizu, ein führender Hersteller von Smartphones, wird seine topaktuelle Technologie auf dem Mobile World Congress (MWC) 2017 in Barcelona vom 27. Februar bis zum 2. März vorstellen.



Meizu nimmt zum ersten Mal am MWC teil und stellt seine neusten Lösungen und Produkte aus, mit darunter eine wichtige technische Errungenschaft, die eine beträchtliche Verbesserung der Nutzererfahrung verspricht. MWC-Besucher sind herzlich eingeladen, sich die Vorführung von Meizu am 28. Februar um 10 Uhr Ortszeit anzusehen, bei der gezeigt wird, wie Personen mehr aus dem modernen, schnellen Lebensstil machen können.



Besuchen Sie Meizu auf der MWC 2017 in Halle 7, Stand 7K5, um zu erleben, wie Innovationen Leben verändern.



Weitere Informationen zu Meizu finden Sie hier (http://www.meizu.com/en).



Informationen zu Meizu



Meizu ist ein globales Smartphone-Unternehmen, das einfach und intuitiv zu bedienende Smartphones entwickelt und herstellt.



Meizu betrat 2008 den Smartphone-Markt und engagiert sich seitdem für die Entwicklung zuverlässiger Smartphones mit modernsten Technologien. Das Unternehmen bietet zurzeit drei Smartphone-Produktlinien an: PRO, MX und M. Außerdem hat Meizu das Betriebssystem Flyme basierend auf Vorlieben von Benutzern entwickelt und optimiert.



Zurzeit betreibt Meizu über 2.000 Franchise-Filialien in China und bewirbt und verkauft seine Produkte in vielen anderen Ländern und Regionen in Europa, Südostasien, Nahost, Afrika und Ozeanien.



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/471301/Meizu_MWC.jpg



OTS: Meizu newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125652 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125652.rss2



Pressekontakt: Emily Tin +86 132 6714 0309 shenlanstone@meizu.com