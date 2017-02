Langsam geht es in die entscheidende Phase im Bieterrennen um den Medikamentenhersteller STADA. Das Unternehmen hat am heutigen Donnerstag ein rechtlich verbindliches Angebot von Advent International Corporation für den Erwerb von bis zu 100 Prozent der Aktien der Gesellschaft zu einem Angebotspreis von 58,00 Euro pro STADA-Aktie als Barangebot zuzüglich Dividende 2016 (die Dividende 2015 betrug 0,70 Euro je Aktie) erhalten. Das Angebot ist befristet bis Montag, den 27. Februar 2017, und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Vorstands der Gesellschaft. Im engen Austausch mit dem Aufsichtsrat wird der Vorstand das Angebot im besten Unternehmensinteresse prüfen und die ergebnisoffenen Gespräche mit allen Interessenten im Hinblick auf weitere Wertsteigerungspotenziale, die Werthaltigkeit der strategischen Konzepte und Wahrung der Interessen aller Stakeholder weiterführen, hieß es in einer Mitteilung von STADA.

