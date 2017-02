IRW-PRESS: Trig Social Media AB: Trig Social Media AB (TRIG) veranstaltet ein Webinar

Nacka Stand, den 23.2.1017. Trig Social Media AB (ISIN SE0006027546 | WKN A116BG | Kürzel TRIG) freut sich, der Öffentlichkeit die Durchführung eines Live-Webinar bekannt zu geben, welches nächste Woche am Mittwoch, den 1. März 2017 um 19:00 Uhr MEZ stattfindet, um allen Teilnehmern die Zukunft des Geschäftsmodels zu erläutern..

Wir werden eine breite Palette von Themen rund um unser Kerngeschäft abdecken und wo wir von hier weiter vorankommen werden. Bitte melden Sie sich für das Webinar an, indem Sie auf den untenstehenden Link klicken:

Http://tsm.trig.com/webinar Natürlich wird es ein interaktives Webinar sein, bei dem Sie Ihre Fragen stellen können und wir freuen uns, Ihnen so viele wie wir können in der Zeit, die wir für die Veranstaltung angesetzt haben, zu beantworten. Wir hoffen darauf, viele Teilnehmer zu sehen und sie alle auf den Stand zu bringen, wohin wir unsere Aktivitäten als Firma leiten werden! Antony Norman, CEO About Trig Social Media AB (Publ.) Trig Social Media (Publ.) is a global social media platform provider who has designed a range of social user-engagement product applications such as Trig.com, Trig Money, Momentik by Trig and HeyHey. The global growth of the company's product applications is being developed directly with users as well as via country Franchisees, affiliates, and ambassadors. Risk Disclaimer The directors of TRIG accept responsibility for the information contained in this announcement relating to TRIG. To the best of the knowledge and belief of the directors of TRIG (who have taken all reasonable care to ensure such is the case), the information contained in this announcement is in accordance with the facts and does not affect the import of such information.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird lediglich zum besseren Verständnis mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung weder für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf der Firmenwebseite!

(Ende) Company Contact: Trig Social Media AB Anthony Norman, Managing Director Phone: +46 (0) 40-60 60 284 Fax: +46 (0) 40-692 92 52 Email: info@trig.com S - 131 28 Nacka Strand Sweden Investor Relations Contact: Noack Consult & PARTNERS Phone: +49 (0) 173 6793092 Email: pnconsult@yahoo.de

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39015 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39015&tr=1

