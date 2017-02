23.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) "Jetzt haben wir neun Gewinntage in Folge. Das war das letzte Mal 1987 der Fall, allein daran kann man sehen, dass die Märkte weit gelaufen sind." Mitmachen so lange es geht? "Wir sind long, denn ich erwarte bis zum Sommer weiter steigende Kurse". Long oder Short-Runde zu: Siemens, Henkel, Apple, ETF auf den DAX, MDAX-Werte, Daimler, Deutsche Bank, E.ON, RWE ... ...

Den vollständigen Artikel lesen ...