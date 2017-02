Bad Marienberg - ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Enbala Power Networks, einen führenden Entwickler von Software für das Management von Energieversorgungsnetzen, investiert, so ABB in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

