23.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) Kapitalbedarf? Ein Börsengang (engl. initial public offering, IPO) ist eine Möglichkeit. Frau Henriette Lininger von der Wiener Börse ist für Firmenkunden-IPO-Fragen zuständig. Warum gibt es derzeit so wenig Börsengänge? Ab welcher Summe lohnt sich ein Börsengang? Was kostet denn ein Börsengang? - ein paar der vielen Fragen. ...

