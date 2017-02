ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einer Folge freundlicher Handelstage ist es am Donnerstag an der Schweizer Börse leicht abwärts gegangen. An den Börsen weltweit steigt die Vorsicht, da die Kurse bereits beachtliche Höhen erklommen haben. Insgesamt bleibe die Stimmung aber gut, was die wirtschaftliche Lage angeht, sagen Teilnehmer. Risiken kämen eher von politischer Seite in Europa und den USA. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung erbrachte wenig Neues über das weitere Vorgehen der Währungshüter. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 8.570 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 41,55 (zuvor: 50,68) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten standen Swiss Re mit Viertquartalszahlen im Mittelpunkt. "Das Schlussquartal der Swiss Re enttäuscht", so ein Marktteilnehmer. Das Ergebnis des Rückversicherers sackte auf 517 von 938 Millionen US-Dollar ab. Die Schaden-Kosten-Quote schoss auf 95 nach 91,1 Prozent in die Höhe. Am Markt wird aber auch die attraktive Dividendenrendite der Aktie gelobt. Das Papier verlor 1,6 Prozent und war damit das Schlusslicht im SMI.

Etwas Druck auf den Markt kam von den schwergewichteten Pharmawerten. Novartis verloren 0,3 Prozent und Roche 0,5 Prozent. Das dritte Schwergewicht Nestle gewann dagegen 0,7 Prozent.

