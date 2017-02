Lieber Leser,

die Solarworld-Aktie verzeichnete in diesen Tagen eine starke Aufwärtsbewegung von mehr als 60 %, fiel jedoch kurz darauf wie gewohnt um mindestens die Hälfte. Was war geschehen? Medienberichten zufolge soll das Unternehmen 50 % seines Lithium-Projekts im Erzgebirge an einen kanadischen Partner verkauft haben. Dieser soll nun das Fortführen des Projekts, also die eventuelle Förderung von Lithium finanzieren. Es geht in allererster Linie zunächst um die Prüfung der Möglichkeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...