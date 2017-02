Schwarzach am Main - Deutsche Telekom-Aktie rückt in den Fokus der Anleger - Aktienanalyse Im DAX rückte in dieser Woche einmal mehr die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in den Fokus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...