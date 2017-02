USA und Großbritannien könnten die Unternehmenssteuern bald senken. Nach Meinung von CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach muss Deutschland mitziehen. Er fordert eine Unternehmenssteuerreform.

Der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach hält nicht zuletzt wegen der Steuersenkungspläne in den USA und Großbritannien eine Unternehmenssteuerreform in Deutschland mit niedrigeren Sätzen für nötig. "Es ist klar, dass wir von dieser Seite sicherlich mit einem Steuer-Abwerbungswettbewerb konfrontiert werden", sagte Michelbach der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mit Blick auf die Gefahr, dass Firmen vom Standort Deutschland abwandern könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...