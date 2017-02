Mannheim, Penzberg, Grenzach-Wyhlen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Verkäufe von Roche in Deutschland um 7 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro gestiegen - Pharma wächst 9 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro - Diagnostics wächst 8 Prozent auf 545 Millionen Euro - Diabetes Care sinkt um 3 Prozent auf 303 Millionen Euro



- Konzernlieferungen stiegen um 14 Prozent auf 3,67 Milliarden Euro - Investitionen in Höhe von 703 Millionen Euro in den Ausbau von Produktion und Infrastruktur - Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den deutschen Standorten steigt auf 15.900



Pharma: Nachfrage nach innovativen Medikamenten gestiegen



Die Roche Pharma AG blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Mit einem Wachstum der Verkäufe von 9 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro entwickelte sich das Pharmageschäft im Berichtsjahr deutlich stärker als der Markt (+4 Prozent [1]). "Die Nachfrage nach unseren Medikamenten zeigt den anhaltenden Bedarf in unserer Gesellschaft nach Therapien für schwer zu behandelnde Krankheiten", sagt Prof. Dr. Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG. Im Ranking der umsatzstärksten Pharmaunternehmen in Deutschland nimmt die Roche Pharma AG 2016 den zweiten Platz im verschreibungspflichtigen Gesamtmarkt [2] ein (Marktanteil: 6 Prozent [3]). Nach wie vor hält Roche mit seinem Portfolio die führende Marktposition im Krankenhausgeschäft (Marktanteil: 17 Prozent [4]) und in der Onkologie (Marktanteil: 30 Prozent [5]).



Hauptgeschäftsfeld bleibt die Onkologie mit einem Umsatzanteil von 82 Prozent (+11 Prozent [6]), gefolgt von der Rheumatologie mit 11 Prozent (+6 Prozent [7]). Haupt-Wachstumstreiber in der Onkologie sind Medikamente gegen HER2-positiven Brustkrebs und Avastin, in der Rheumatologie ist es das Medikament RoActemra.



Entscheidende Fortschritte konnten auch in der Produktentwicklung mit vielversprechenden positiven Ergebnissen aus klinischen Studien in den Bereichen Hämatologie, Krebsimmuntherapie und Multiple Sklerose (MS) erzielt werden. "2017 wird ein ganz besonderes Jahr für Roche", so Pfundner. "Wir erwarten die Einführung von drei neuen Medikamenten, die das Leben schwerstkranker Patienten verbessern können." Es handelt sich hierbei um bedeutende Fortschritte in der Behandlung von Multipler Sklerose, bei der Therapie einer besonders schweren Form von Lungenkrebs sowie um das erste Krebsimmuntherapeutikum von Roche gegen bestimmte Formen von Lungen- und Blasenkrebs.



Das Jahr 2016 stand damit auch im Zeichen des Aufbaus und der strategischen Weichenstellungen, um das Unternehmen sowohl auf die Neueinführungen als auch den erstmaligen Eintritt biosimilarer Antikörper etablierter Roche Produkte auszurichten. "Wir sind zuversichtlich, dass uns dieser Innovationsabtausch mit unseren Neueinführungen gelingen wird und wir auch in unserem 120sten Geschäftsjahr neue Therapiestandards in Deutschland setzen werden", schließt Pfundner.



Diagnostics: Auch in 2016 deutlich stärker als der Markt gewachsen



Mit 545 Millionen Euro [8] steigerte Roche Diagnostics die Umsätze in 2016 um 8 Prozent zum Vorjahr und konnte die Marktführerschaft im IVD-Markt auf nunmehr 29 Prozent ausbauen (+1 Prozent im Vorjahresvergleich [9]). Wesentlicher Treiber des Umsatzwachstums war die weiter zunehmende Nachfrage nach automatisierten und standardisierten Lösungen für Hochdurchsatzlabore. Einen wichtigen Baustein bildet das in 2016 in den Markt eingeführte cobas e 801 Modul für die Immunologie. "Unsere Kunden nehmen das System sehr gut an und bestätigen uns, dass es einen neuen Standard bezüglich Schnelligkeit und Automatisierung für ihr Labor setzt", erklärt Dr. Thomas Schinecker, Geschäftsführer der Roche Diagnostics Deutschland GmbH.



Auch in 2017 stehen weitere Neueinführungen auf der Agenda des Unternehmens. Mit dem cobas Liat bietet Roche ein handliches Gerät, das nach maximal 30 Minuten beispielsweise MRSA-Test-Ergebnisse verfügbar macht. "Der gewünschte Testnachweis lässt sich zeitnah und gleich bei Aufnahme des Patienten stellen. Damit können die entsprechenden Therapieschritte ohne Umwege eingeleitet und eine Ausbreitung der Infektion vermieden werden", erklärt Schinecker. Damit leistet Roche einen wichtigen Beitrag bei der Bekämpfung des weltweiten Problems nosokomialer Infektionen durch multiresistente Erreger. Um auch die Ursachen antibiotika-resistenter Infektionen einzudämmen, fordert Roche eine angemessene Vergütung des CRP-Schnelltests beim Arzt. "Ein beträchtlicher Teil der Antibiotika-Verschreibungen entfällt auf Erkrankungen der oberen und unteren Atemwegsinfekte, obwohl 90 Prozent dieser Infekte viral bedingt sind und nicht auf Antibiotika ansprechen", betont Schinecker. Mit einer CRP-Messung könnte noch in der Arztpraxis die Entscheidung für oder gegen ein Antibiotikum getroffen werden.



Diabetes Care: Marktführerschaft in schwierigem Umfeld behauptet



Im hart umkämpften Markt für Blutzuckerteststreifen ist Roche Diabetes Care Deutschland mit 37 Prozent Marktanteil weiterhin Marktführer. Mit Accu-Chek Aviva vertreibt das Unternehmen zudem die deutschlandweit am häufigsten verkaufte Blutzuckerteststreifen-Plattform, die 2016 einen Marktanteilsgewinn von +1 Prozent verbuchen konnte. Mit einem Gesamtumsatz von 303 Millionen Euro liegt das Unternehmen unter Vorjahresniveau (-3 Prozent). Zurückzuführen ist dies auf ein schwieriges und sich veränderndes Marktumfeld: Der Teststreifenmarkt insgesamt schrumpfte, während der Preisdruck anhielt. Der Markt für die Glukoseselbstmessung wird zudem breiter - neben der klassischen Blutzuckermessung gewinnt die kontinuierliche Glukosemessung (CGM) zunehmend an Bedeutung. Roche Diabetes Care führt daher 2017 gleich zwei neue Produkte in diesen wachsenden Markt ein: das Accu-Chek Insight CGM System sowie, als exklusiver Vertriebspartner, das innovative Eversense CGM System. Letzteres ist das weltweit erste Langzeit-CGM System, das kontinuierlich über 90 Tage die Glukosewerte bestimmt. Daneben wird eine weitere Neueinführung - das Blutzuckermessgerät Accu-Chek Guide - die normale Messung für die breite Masse der Patienten noch einmal leichter machen. Das um Accu-Chek Guide erweiterte Blutzuckermessgeräte-Portfolio deckt nun bundesweit alle Erstattungssegmente ab. Lars Kalfhaus, Geschäftsführer der Roche Diabetes Care Deutschland GmbH: "Wir haben in diesem Jahr gleich drei spannende Produkt-Launches, mit denen wir optimal auf die Herausforderungen eines sich wandelnden Marktes reagieren können. Darüber hinaus entwickeln wir unser Geschäft auch langfristig weiter - wir setzen auf innovative Versorgungsmodelle und strategische Kooperationen, um langfristig bessere Therapie-Ergebnisse zu erzielen und für Menschen mit Diabetes echte Erleichterung im Alltag zu schaffen."



Steigerung der Konzernlieferungen



2016 konnten die Lieferungen in den Konzern um 14 Prozent auf 3,67 Milliarden Euro (2015: 3,2 Milliarden Euro) gesteigert werden. "Die Immundiagnostik trug auch in 2016 zu einem starken Wachstum bei. Unser Beitrag zum Erfolg des Konzerns liegt in der Kompetenz unserer Mitarbeitenden und den hochautomatisierten Produktionsprozessen sowohl in der Diagnostik als auch im Bereich Pharma", erklärt Dr. Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbH. An den Standorten Mannheim und Penzberg werden Pharma-Produkte (monoklonale Antikörper, Enzyme, Proteine und Hormone) und Diagnostika (Immundiagnostik, Gerinnungsdiagnostik, Messsysteme für Diabetiker, Geräte für Labordiagnostik) für den Weltmarkt entwickelt und hergestellt.



Investitionen für einen starken Wirtschaftsstandort



Der Konzern investiert nachhaltig: Die Rekordsumme von 703 Millionen Euro wurde im Jahr 2016 für den Neu- und Ausbau von Produktionsgebäuden sowie in Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland aufgewendet. "Investitionen stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland und sichern Arbeitsplätze. Auch im laufenden Jahr 2017 investiert der Konzern weiter in den Ausbau der deutschen Standorte", betont Redeker. In Mannheim wird derzeit ein Gebäude für die Pharma-Produktion für rund 170 Millionen Euro errichtet, weitere 90 Millionen fließen in ein Laborgebäude und 36 Millionen in ein neues Büro- und Kundenzentrum. Kräftig gibt die Roche-Gruppe auch im Biotechnologie-Zentrum in Penzberg aus. Der Abschluss des Werkausbaus, der insgesamt fünf Großprojekte mit einem Volumen von rund 600 Millionen Euro umfasst, wird im Laufe 2017 erfolgen. Auch die Mitarbeiterentwicklung ist erfreulich. In Deutschland wurden mehr als 500 neue Stellen geschaffen, vorwiegend in Produktions- und Entwicklungsabteilungen.



Roche in Deutschland setzt auf Zukunftsthema Digitalisierung



Roche setzt auf personalisierte Medizin und ist dafür hervorragend aufgestellt - mit starken eigenen Kompetenzen, aber auch durch den konsequenten Ausbau von strategischen Partnerschaften zum Beispiel mit Foundation Medicine oder Flatiron. Zudem führt die fortschreitende Digitalisierung von Technologien zu einer noch stärkeren Verzahnung der beiden Unternehmensbereiche Pharma und Diagnostics.Die Integration und Nutzung klinischer und diagnostischer Daten ermöglicht es, einerseits schneller zu Forschungserkenntnissen zu kommen und andererseits die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern. Die Anwendung digitaler Technologien erlaubt beispielsweise, schneller die richtigen Patientengruppen zu identifizieren, effizienter Studienteilnehmer zu rekrutieren sowie eine bessere und genauere individuelle Diagnostik. Um Kompetenzen und Know-how bei diesem wichtigen Zukunftsthema zu bündeln, wird der Standort Penzberg zu einem Exzellenzzentrum für personalisierte Medizin ausgebaut. Damit entstehen am Standort neues Know-how, neue Chancen für Pharma und Diagnostics, wertvolle interne und externe Netzwerke und eine starke IT-Infrastruktur. Ebenso wird aktuell in Penzberg von Foundation Medicine ein Labor errichtet. Zukünftig werden dort die Tumorproben von Patienten auf über 300 mutierte Gene analysiert und darüber hinaus erstellt FMI einen Report inklusive Behandlungsmöglichkeiten und laufenden klinischen Studien in Deutschland und Europa. Die Eröffnung und Inbetriebnahme wird für die zweite Jahreshälfte 2017 erwartet.



Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.



[1] Pressemitteilung des BMG zu Finanzergebnissen der Krankenkassen Q1-Q3 2016, 8. Dezember 2016



[2] Exklusive Generika und Impfstoffe



[3] Quintiles IMS PSN/DKM 12/2016 (Pharmascope und Deutscher Klinikmarkt, Gross Generated Sales Rx YTD 12/2016)



[4] Quintiles, IMS DKM 12/2016 (Deutscher Klinikmarkt, Gross Generated Sales RX YTD 12/2016)



[5] Quintiles, IMS PSN/DKM 12/2016 (Pharmascope und Deutscher Klinikmarkt, Gross Generated Sales Rx YTD 12/2016).



[6] Interne Daten/Net ExFactory Sales



[7] Interne Daten/Net ExFactory Sales



[8] Ohne Berücksichtigung von Exportumsätzen



[9] Quelle: VDGH/eigene Schätzungen (Stand Q3/2016)







1. Roche weltweit Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.



Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln, und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es, durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patientinnen und Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 29 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das achte Jahr in Folge als das nachhaltigste Unternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie- und Life-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index.



Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2016 weltweit über 94.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2016 investierte Roche CHF 9,9 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von CHF 50,6 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com



2. Roche in Deutschland Roche beschäftigt in Deutschland rund 15.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Pharma und Diagnostik. Das Unternehmen ist an den drei Standorten in Grenzach-Wyhlen (Roche Pharma AG), Mannheim (Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Roche Diabetes Care GmbH sowie Roche Diabetes Care Deutschland GmbH) und Penzberg (Biotechnologie-Kompetenzzentrum, Roche Diagnostics GmbH) vertreten. Die Schwerpunkte erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics: von Forschung und Entwicklung über Produktion, Logistik bis hin zu Marketing und Vertrieb, wobei jeder Standort neben dem Deutschland-Geschäft auch globale Aufgaben wahrnimmt. Roche bekennt sich klar zu den deutschen Standorten und hat in den letzten fünf Jahren in diese über 2 Milliarden Euro investiert. Weitere Informationen zu Roche in Deutschland finden Sie unter www.roche.de.



Disclaimer: Hinweis betreffend zukunftsgerichteter Aussagen



Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie "sollen", "annehmen", "erwarten", "rechnen mit", "beabsichtigen", "anstreben", "zukünftig", "Ausblick" oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produkteinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschließlich (nicht abschließend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender sowie (11) negative Publizität und Medienberichte. Die Aussage betreffend das Wachstum des Gewinns pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für eine gegenwärtige oder spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.



OTS: Roche Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111221.rss2



Ihre Ansprechpartner:



Roche Pharma AG Dr. Nina Schwab-Hautzinger Head of Communications & Public Affairs Tel: +49 (0)7624 / 14-4000 E-Mail: nina.schwab-hautzinger@roche.com



Roche Diagnostics Deutschland GmbH Jan Schreiber Head of Communications & Marketing Services Tel.: +49 (0)621 / 759-5156 E-Mail: jan.schreiber@roche.com



Roche Diabetes Care Deutschland GmbH Stefanie Ebert Head of Communications & Events Tel.: +49 (0)621 / 759-3494 E-Mail: stefanie.ebert@roche.com



Roche Diagnostics GmbH Lena Raditsch Head of Communications Tel.: +49 (0)621 / 759-69581 E-Mail: lena.raditsch@roche.com