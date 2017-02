Mannheimer Morgen zur Entwicklung von MLP Überschrift: Langer Atem MLP-Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg stellt die Jahresbilanz vor. Er spricht von ausgebauten Marktanteilen, höherem Umsatz, vielen neuen Kunden, und davon, dass MLP mehr erreicht habe als erwartet. Und die Anleger? Honorieren es nicht. Sie haben kein Vertrauen in die Entwicklung des Finanzdienstleisters aus Wiesloch. Wer sich die langfristige Entwicklung des Aktienkurses anschaut, der kann nicht zufrieden sein. Das Papier von MLP kratzte vor zehn Jahren an der Marke von 20 Euro. Momentan liegt es bei etwas über fünf Euro. MLP war Anfang der 2000er Jahre sogar im deutschen Leitindex Dax; mittlerweile ist der Konzern in keinem Index mehr. Schroeder-Wildberg ist davon überzeugt, dass sich Geduld und langer Atem auszahlen. Einen Vertrauensvorschuss durch den vorzeitig verlängerten Vertrag hat er. Nun muss er auch liefern. Der Umbau der Konzernstruktur ist angepackt, bis zum nächsten Frühjahr soll sie stehen. Wenn die Rechnung mit den freien Eigenmitteln aufgeht, hat MLP mehr Geld für - gewichtige - Zukäufe. Und auch für höhere Dividendenzahlungen. Die Aktionäre werden Schroeder-Wildberg beim Wort nehmen. Denn vorerst sollen sie noch weniger Dividende bekommen, wie seit gestern klar ist: acht statt zuvor zwölf Cent je Aktie. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 13:26 ET (18:26 GMT)