Der Textilgipfel in Bangladesch sollte den ansässigen Unternehmen einen Schubs nach vorn geben. Doch Branchenriesen wie Tchibo oder C&A haben nun abgesagt. Die Konzerne wollen damit ein Statement setzen.

Kurz vor dem internationalen Bekleidungsgipfel in Bangladesch am Samstag wächst der Druck auf die Textilhersteller in dem Land. Mehrere große Unternehmen sagten ihre Teilnahme ab - darunter Tchibo, C&A und Inditex (Zara), wie Unternehmenssprecher am Mittwoch bestätigten. Damit seien die Firmen einem Aufruf gefolgt, gegen die schlechte Behandlung von Textilarbeitern ...

