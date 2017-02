Nach der Spitzel-Affäre folgt nun der nächste Konflikt mit der türkischen Regierung. Deutsche Politiker wollen den Besuch des türkischen Präsidenten verbieten. Doch die türkischen Gemeinden sind da anderer Meinung.

In Deutschland wächst der Widerstand gegen einen möglichen Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Es ist Aufgabe des Bundes, dafür zu sorgen, dass solche Auftritte weder in NRW noch irgendwo anders in Deutschland stattfinden", sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz pflichteten Jäger am Donnerstag bei - allerdings in Abstufungen.

Özdemir sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Bundesregierung müsse Erdogan "deutlich machen, dass er vor dem Referendum hier nicht erwünscht ist". Schulz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), er teile "ausdrücklich die Sorge von Ralf Jäger über einen möglichen Auftritt" Erdogans. Dieser sei zwar "willkommen", so Schulz, "wie jeder andere Vertreter benachbarter und befreundeter Staaten" auch. Vorausgesetzt, er halte sich an die demokratischen Regeln des "partnerschaftlichen Umgangs in und mit einem demokratischen ...

