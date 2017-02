S&P Global senkt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat ProSiebenSat.1 von "Strong Buy" auf "Buy" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 43 Euro gesenkt. Analystin Caren Ngo Siew Teng senkte ihre Gewinnerwartungen für das laufende Jahr in einer Studie vom Donnerstag. Sie begründete diesen Schritt mit niedrigeren Margenschätzungen. Das Wachstum werde sich 2017 normalisieren, glaubt sie./ag

Merrill Lynch senkt RWE auf 'Neutral' und Ziel auf 14,90 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat RWE von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 14,90 Euro gesenkt. Die neue Dividendenpolitik des Energiekonzerns sei umsichtig, könnte die Aktien aber zu einer "Wertfalle" machen, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer Studie vom Donnerstag. Die künftige Dividendenrendite für 2017 und die folgenden Jahre liege zwar über der durchschnittlichen Markterwartung, solange die Rendite aber niedriger sei als bei der Ökostromtochter Innogy, gebe es wenig Gründe für eine Aufwertung der RWE-Aktien.

Bernstein senkt Allianz auf 'Market-Perform' - Ziel 165 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Papier der Allianz nach Quartalszahlen von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber auf 165 Euro belassen. Der Versicherer habe nahezu perfekte Kennziffern veröffentlicht, schrieb Analyst Thomas Seidl in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Inzwischen sei die Aktie aber fair bewertet, begründete er die Abstufung.

JPMorgan hebt Airbus auf 'Overweight' und Ziel auf 88,50 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 68,00 auf 88,50 Euro angehoben. Das Management habe in der Telefonkonferenz zu den Zahlen für 2016 sehr zuversichtlich geklungen, dass der Flugzeugbauer von 2018 bis 2019 bedeutende Verbesserungen beim operativen Ergebnis (Ebita) und beim Free Cashflow erreichen werde, schrieb Analyst David Perry in einer Studie vom Donnerstag. Perry rechnet für 2019 mit einem im Vergleich zu 2017 um 60 Prozent höheren Ebita. Auf Sicht von zwölf Monaten traut der Experte der Aktie einen Kurszuwachs von mehr als 30 Prozent zu.

NordLB hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 30 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Thyssenkrupp angesichts der Veräußerung des brasilianischen Stahlwerks von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Damit ziehe der Essener Dax-Konzern den Schlussstrich unter das dramatisch verlustreiche Abenteuer im amerikanischen Stahlbereich, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Donnerstag. Der größte Wachstumsimpuls dürfte neben den in allen Geschäftsbereichen aufgelegten Sparprogrammen insbesondere von der Entwicklung im Werkstoffbereich ausgehen.

Independent Research hebt Ziel für Henkel auf 128 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen für das vierte Quartal von 123 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das von der erstmaligen Einbeziehung von Sun Products geprägte Zahlenwerk habe umsatzseitig über und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) im Rahmen ihrer Prognosen gelegen, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Donnerstag. Der Dividendenvorschlag des Konsumgüterkonzerns für 2016 überrasche positiv.

Independent hebt Ziel für Fresenius SE auf 91 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fresenius SE nach Zahlen von 84 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Medizinkonzerns im Schlussquartal 2016 sei besser als erwartet, das Nettoergebnis dagegen enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Donnerstag. Nach den optimistischen neuen Mittelfristzielen habe er seine Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 angehoben.

RBC Capital hebt Ziel für Dialog auf 56 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Zahlen zum vierten Quartal von 50 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer Studie vom Donnerstag. Zudem scheine der Halbleiterhersteller solide ins neue Jahr gestartet zu sein. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Drillisch auf 36 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Drillisch nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal von 31 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Eckdaten des Mobilfunkdienstleisters hätten seinen Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Robin Brass in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte verlagerte seine Bewertungsbasis von 2017 auf 2018. Die Aktie sei allerdings zu teuer, rechtfertigte er sein anhaltend negatives Anlagevotum.

Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Post auf 36 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Post vor Zahlen von 32,50 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehende Jahresbilanz dürfte untermauern, dass der Bonner Logistikkonzern derzeit wieder zu alter Ertragskraft zurückfinde und die Kapitalisierung voranschreite, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Donnerstag.

