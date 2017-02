Der ehemalige IWF-Chef Rato leitete die spanische Sparkasse Caja Madrid und das Geldhaus Bankia. Ihm wurde vorgeworfen, dass er die Kreditkarten der Institute für private Zwecke genutzt hat. Nun muss er ins Gefängnis.

Im Finanzskandal bei der spanischen Sparkasse Caja Madrid und der Großbank Bankia ist der frühere IWF-Chef Rodrigo Rato am Donnerstag zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht in Madrid sehe es als erwiesen an, dass der 67-Jährige, der zwischen 2010 bis 2012 die Caja ...

Den vollständigen Artikel lesen ...