Regensburg (ots) - Selten hat ein Gewinneinbruch bei der Bundesbank einen Finanzminister so wenig geschmerzt wie diesmal. Im Vergleich zu seinen Amtsvorgängern und zu seinen aktuellen Kollegen in Europa badet Wolfgang Schäuble förmlich im Geld. Diese kommode Situation erscheint dem strengen Kassenwächter derart fremd, dass er augenscheinlich nichts Sinnvolles damit anfangen kann. Dabei ist der Bedarf an Investitionen in Deutschland enorm. Die Verkehrswege sind teilweise verrottet, viele Schulen erbärmlich ausgestattet. Die digitale Versorgung lässt ebenfalls Wünsche offen. Gerade die aktuell niedrigen Zinsen erlaubten es dem Staat, zu günstigen Bedingungen bessere Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen - sprich die Investitionen würden sich im Laufe der Zeit lohnen und die Einnahmen weiter steigern. Die Gelegenheit ist so günstig wie nie - aber die Bundesregierung lässt sie verstreichen.



