Die Pläne von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, Korrekturen an der Agenda 2010 vorzunehmen, finden Zustimmung bei den Bürgern. 65 Prozent der Deutschen befürworten es, wenn Arbeitslose länger Arbeitslosengeld I bekommen, so dass sie erst später zu Hartz IV-Empfängern werden. 29 Prozent lehnen dies ab. 67 Prozent finden es richtig, dass zeitlich befristete Arbeitsverträge nur noch bei sachlichen Gründen möglich sein sollen. Jeder Vierte (25 Prozent) ist anderer Meinung.



Deutschlandtrend: SPD liegt vor der Union



In der aktuellen Sonntagsfrage erhält die SPD 32 Prozent der Stimmen und liegt damit erstmals seit Oktober 2006 wieder vor der Union. 31 Prozent der Befragten würden die CDU/CSU wählen. Die AfD erhält elf Prozent der Stimmen, die Grünen kommen auf acht Prozent und Die Linke auf sieben Prozent. Die FDP würden sechs Prozent der befragten Bundesbürger wählen. Im Vergleich zum Deutschlandtrend vom 2. Februar 2017 gewinnt die SPD vier Prozentpunkte hinzu. Die Union verliert drei Prozentpunkte. Die Linke und die ADF verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Die Stimmen für die Grünen und die FDP bleiben unverändert. Insgesamt erhält die Regierungskoalition 63 Prozent.



