Düsseldorf (ots) - Im vergangenen Jahr haben mindestens 317.000 Menschen einen Integrationskurs neu begonnen. Dies geht aus Daten des Bundesamts für Migration (Bamf) hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegen. Die Behörde verweist darauf, dass es sich um eine vorläufige Zahl handele, die durch Nacherfassungen "noch deutlich steigen" werde. Damit verzeichnet das Bamf in etwa eine Verdoppelung der neuen Teilnehmer im Vergleich zu 2015. Damals begannen 179.000 Zuwanderer einen Integrationskurs. Das Jahr 2016 stellt somit ein Rekordjahr bei den Integrationskursen da. Knapp zwei Drittel der neuen Kursteilnehmer waren den Daten zufolge männlich. Vier von zehn Teilnehmern kamen aus Syrien. Die Syrer stellten damit den größten Anteil.



