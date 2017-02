Aktienanlage, Fondsinvestments und die Steuer

In diesen Tagen beginnen viele Menschen (in erster Linie Faschingsmuffel) mit dem Erstellen ihrer Steuererklärung. Als wäre es nicht so schon kompliziert genug alle Belege und Daten entsprechend zusammenzusammeln, haben Geldanleger noch mehr Herausforderungen zu meistern.

Des Rätsels Lösung nennt sich Anlage KAP und bringt alljährlich viele Deutsche zum verzweifeln. Ausfüllen muss sie nämlich so gut wie jeder, der Aktien oder Fonds hält. Der Fiskus will bekanntlich am Erfolg der Börsianer teilhaben.

Grundsätzlich werden bei Aktienanlagen Kursgewinne mit der sogenannten Abgeltungsteuer von 25 Prozent (zuzüglich Soli und ggf. Kirchensteuer) belastet. Das gleiche gilt für Dividendenerlöse. Auch hier greift die Abgeltungsteuer.

Handelt es sich bei den Aktien nicht um deutsche Papiere sondern etwa um US-Aktien wird es jedoch kompliziert. Da in den USA eine Quellensteuer von 30 Prozent gilt, sollte sich Anleger die Differenz zu den heimischen 25 Prozent wiederholen. Das geht dank Doppelbesteuerungsabkommen, wenn auch nicht unbedingt problemlos. Die Details unterscheiden sich von Land zu Land und von Doppelbesteuerungsabkommen zu Doppelbesteuerungsabkommen. Am besten man schaut beim zuständigen Bundeszentralamt für Steuern die Details an - sie sind dort halbwegs verständlich aufgelistet.

