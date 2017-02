Minneapolis (ots/PRNewswire) -



Magnet 360, ein Unternehmen von Mindtree, gab heute bekannt, im "Gartner Market Guide for Salesforce Service Providers" aufgeführt zu werden. Gartner identifizierte die Mindtree-Division Magnet 360 als repräsentativen Anbieter von Kundenanalytik, Sales-Cloud, Marketing-Cloud und App-Cloud.



Der Bericht empfiehlt Kunden, "Dienstleister [zu] bevorzugen, deren Tools, Vorlagen und Beschleuniger zur Reduzierung von Zeit und Kosten für den Einsatz, eine genauere Prognostizierbarkeit sowie das Erreichen oder Übersteigen der Anforderungen von Drittlandsbetreibern (Third-Country Operators, TCO) wirksam eingesetzt werden können".



"Indem Magnet 360 hochqualifizierten Salesforce-Fachkräften Fachwissen zu sämtlichen Salesforce-Clouds bereitstellt, konnte sich das Unternehmen weltweit als strategischer Partner für Salesforce etablieren. Um diese Entwicklung auch weiterhin voranzubringen, wird Magnet 360 sein vor Kurzem eröffnetes Salesforce-Kompetenzzentrum in München nutzen, um auf die Expansion von Salesforce nach Kontinentaleuropa zu reagieren", so Matt Meents, CEO, Magnet 360. "Magnet 360 verfolgt das Ziel, Kunden im Hinblick auf Salesforce von Innovation bis hin zu Implementierung und Support zu beraten."



"Seit seiner Gründung ist Magnet 360 einer unserer stärksten und engagiertesten Partner. Als Teil von Mindtree verfügt das Unternehmen nun über das Potenzial, erheblich zu wachsen und weiterhin ein strategischer und wichtiger Partner zu sein", so Don Lynch, SVP Global Alliances von Salesforce.



Bei dem Bericht, auf den sich diese Pressemitteilung bezieht, handelt es sich um den "Gartner Market Guide for Salesforce Service Providers" vom 17. November 2016



Die in Gartners Marktforschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte und Dienstleistungen werden nicht von Gartner unterstützt. Gartner empfiehlt keinem Technologieanwender, nur die Anbieter zu nutzen, die die besten Bewertungen erhalten haben oder anders gekennzeichnet sind. Gartners Forschungspublikationen geben die Ansichten von Gartners Forschungsbereich wieder und sind nicht als objektive Fakten zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklich oder implizit genannten Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich alle Gewährleistungen in Bezug auf Marktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck.



Über Magnet 360



Magnet 360, ein Unternehmen von Mindtree, ist seit 2004 Partner von Salesforce und erlangte im Jahr 2005 den Platinum-Status. Wir helfen zukunftsorientierten Unternehmen dabei, ihre wichtigsten Zielgruppen zu motivieren und so Wachstum, Kundenbindung und Effizienz zu steigern und sinnvolle Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Durch die wirksame Nutzung der Salesforce-Plattform und ein iteratives Delivery-Modell unterstützen wir Unternehmen dabei, intelligenter zu arbeiten und raschen Nutzwert für ihre Organisationen zu schaffen. Unsere innovativen, über unterschiedliche Clouds hinweg einsetzbaren Lösungen wurden an Kunden vielfältiger Branchen geliefert. Insbesondere verfügen wir über solides Know-how hinsichtlich der Branchen Finanzdienstleistungen, Gesundheitsfürsorge, Konsumgüter des täglichen Bedarfs, Einzelhandel, Fertigung und Medien.



Über Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] bietet Dienstleistungen ? von der Konzeption bis zur Ausführung ? auf dem Gebiet der digitalen Transformation und Technologie und unterstützt damit Kunden der Global 2000 (FORBES), ihre Konkurrenz zu übertreffen. "Born digital" ist ein agiler, kollaborativer Ansatz von Mindtree zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen innerhalb der digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende Fachkompetenz des Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- und Anwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbern abheben möchten, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten, wir können Ihnen dabei helfen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.



