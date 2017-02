Nimmt der Deutsche Aktienindex heute erneut Anlauf auf die Marke von 12.000 Punkten? Vorbörslich halten sich die Akteure noch zurück. Im Fokus stehen heute die Unternehmen VW, BASF und Rhön-Klinikum.

Die US-Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin machten Anleger nervös. Dieser kündigte zwar eine Steuerreform noch vor der Sommerpause des US-Kongresses im August an. Doch Details ließ er in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC weiter offen. Zudem rätselten Anleger weiter über den Zeitpunkt der nächsten US-Zinserhöhung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 20.810 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2363 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,4 Prozent auf 5835 Punkte.

Der deutsche Leitindex Dax, der am Vortag erstmals seit fast zwei Jahren die 12.000er Marke überwunden hatte, war zuvor 0,4 Prozent schwächer bei 11.947 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich notiert das Börsenbarometer am Freitag weiter auf diesem Niveau. Heute achten die ...

