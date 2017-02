The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT FIV XETR US3377381088 FISERV INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT ALD XETR US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 NAM0 EQU EUR Y

CT NTH XETR US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT RTN1 XETR US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT SYM XETR US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT SYV XETR US88554D2053 3 D SYS CORP. DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT U6Z XETR US9168961038 URANIUM ENERGY DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT VX1 XETR US92532F1003 VERTEX PHARMAC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT WDC XETR US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT XIX XETR US9839191015 XILINX INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y