FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.066 EUR

XFRA DE000HLB10D8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/15 0.001 %

IWTW XFRA AT0000A01GL7 ERSTE RESPON.STOCK GL A 4.500 EUR

IWTK XFRA AT0000646799 ERSTE RESPON.STOCK GL T 0.839 EUR

XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.370 EUR

M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.038 EUR

VAP XFRA US9203551042 VALSPAR CORP. DL-,50 0.351 EUR

UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.095 EUR

TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.213 EUR

TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.038 EUR

TSTD XFRA US87969N2045 TELSTRA CORP. ADR/5 0.564 EUR

SWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.550 EUR

SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.142 EUR

6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.606 EUR

SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.663 EUR

WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.059 EUR

QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.502 EUR

PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.118 EUR

PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.550 EUR

OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.019 EUR

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.351 EUR

MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.265 EUR

MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.891 EUR

LTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.059 EUR

LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.725 EUR

KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.493 EUR

JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.095 EUR

IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.171 EUR

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.095 EUR

HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.208 EUR

HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.171 EUR

GRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.199 EUR

FR1A XFRA US3561081007 FRED'S INC. A 0.057 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.682 EUR