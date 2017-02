Der schwedische Risikokapitalgeber Kinnevik, einer der ersten Rocket-Investoren nach der Firmengründung 2007, hat überraschend die Hälfte seines Aktienpakets von 13,2 % auf den Markt geworfen und knapp 210 Mio. Euro damit erlöst.



Auf neue Engagements von Kinnevik in Rocket-Beteiligungen darf man wohl nicht hoffen. Rocket hat sich verändert und investiert nun in reifere Firmen statt wie am Anfang in Startups.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info