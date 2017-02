Die Analysten der SRC Research haben ihr Kursziel für die Aktien von Warimpex von 1,60 Euro auf 1,90 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Buy" wurde von dem SRC-Experten Strefan Scharff klar bestätigt.

Die Kurszielerhöhung folgt auf die heutige Nachricht, dass der heimische Hotel- und Büroimmobilienentwickler rund die Hälfte seines Immobilienvermögens an den thailändischen Investor U City Public Company Limited (U City) verkauft. Der Verkaufswert liegt über dem Buchwert, schreibt Scharff. Die Transaktion soll einen positiven Ergebnisbeitrag zwischen 15 und 20 Mio. Euro bringen, erwartet das Warimpex-Management.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten der SRC Research für 2016 einen Betrag von 0,39 Euro, für die zwei Folgejahre 2017 und 2018 sehen sie einen Gewinn von 0,49 Euro sowie 0,13 Euro je Titel. Für heuer und die folgenden zwei Jahre werden keine Dividendenzahlungen je Anteilsschein erwartet.

Am Donnerstag haben die Warimpex-Papiere den Handel an der Spitze des Wiener prime market mit plus 5,96 Prozent auf 0,89 Euro beendet.

Analysierendes Institut SRC Research

ISIN: AT0000827209